Bella-Kotchap hat der Wechsel vom Bundesligisten VfL Bochum auf die Insel gut getan. "Ich habe von meinem Verein einen sehr guten Plan aufgezeigt bekommen. Ich habe die Möglichkeit, jeden Tag an meinen Schwächen zu arbeiten", sagte er bei der Ankunft der DFB-Auswahl am Kempinski Hotel Gravenbruch in Frankfurt/Main. Zudem spüre er großes Vertrauen von Teammanager Hasenhüttl.

Die Tage mit der Nationalmannschaft und die Nations-League-Spiele gegen Ungarn am Freitag in Leipzig und drei Tage später gegen England in London will er nutzen, "um meine Qualitäten einzubringen und andere Qualitäten dazuzulernen". Flick wolle er mit Blick auf die WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) "überzeugen".

Flick hatte die überraschende Nominierung von Bella-Kotchap damit begründet, dass dieser sich "sehr, sehr gut entwickelt" habe.

(SID)

