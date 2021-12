Die fieberhafte Suche nach dem perfekten Quartier endete für Hansi Flick vorzeitig - die Gegner für den WM-Feinschliff werden dem Bundestrainer schon wieder in der Heimat serviert. Nach seiner um einen Tag verkürzten Katar-Reise blickt Flick mit Spannung auf die Nations-League-Auslosung am Donnerstagabend (18.00) im schweizerischen Nyon.

Für die wichtigste Standortbestimmung vor der Wüsten-WM hofft Flick auf hochkarätige Gegner. "Wir nutzen diese Spiele, um uns einzuspielen", sagte Flick. Man brauche sich auch vor namhafteren Gegnern "nicht zu verstecken". Seine Mannschaft könne sich gegen stärkere Teams "noch steigern".

Die Einteilung der Lostöpfe nahm der Nachfolger von Joachim Löw daher wohlwollend zur Kenntnis. Ein Hin- und Rückspiel gegen Weltmeister Frankreich, Europameister Italien, den Weltranglistenersten Belgien oder Spanien sind in der Vierergruppe garantiert. Auch Duelle gegen Vize-Europameister England sind möglich. Zudem geht es gegen einen der Aufsteiger Österreich, Wales, Tschechien und Ungarn.

Flick will das vom Kurs gekommene DFB-Flaggschiff wieder an die Weltspitze führen. "Wir wollen zurück zu den Besten", forderte er zuletzt, "denn dort gehören wir hin." Doch der Weg ist lang und mühsam.

Herausfordernde Bedingungen vor der Winter-WM

Wie weit der viermalige Weltmeister dabei tatsächlich schon ist, soll schon der Jahresstart zeigen. Abhängig vom Verlauf der Auslosung am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Donnerstag wird es im März ein Länderspiel gegen England, die Niederlande oder Spanien geben. "Für das zweite Testspiel hätte ich gerne eine Mannschaft von einem anderen Kontinent", sagte Flick.

Die Zeit bis zur umstrittenen Winter-WM drängt. Die Nations-League-Spiele finden im Juni (vier) und September (zwei) statt. Die Endrunde wird erst im Juni 2023 ausgetragen. Das werde nicht einfach, betonte Flick, "weil uns unmittelbar vor der WM auch nur wenig Zeit bleibt". Diese Voraussetzungen hätten aber "alle Nationen".

Daher laufen die Planungen auf Hochtouren. Flick weilte mit seinem Trainerstab und DFB-Direktor Oliver Bierhoff seit Montag in Katar, um die richtige Unterkunft zu finden. Für die WM wollte Flick "keine Erfolge garantieren, aber wir können garantieren, dass wir gut vorbereitet sind".

Auch in der Nations League sollen nach zwei Enttäuschungen Siege her. Bei der Premiere blieb die DFB-Auswahl nur in der Liga A, weil diese aufgestockt wurde. Bei der zweiten Auflage lief es zunächst etwas besser, doch im letzten Spiel setzte es in Sevilla beim 0:6 gegen Spanien eine historische Schmach. Das soll sich unmittelbar vor der WM auf keinen Fall wiederholen.

