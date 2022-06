Vorangegangen war die Entlassung von Nationalcoach Stefan Tarkovic aufgrund von "wiederholt unzureichenden Ergebnissen und unbefriedigenden Leistungen". Die Slowakei, aktuell 45. der Weltrangliste, konnte nur drei ihrer vergangenen acht Partien gewinnen.

In der Nations League setzte es am Montag eine 0:1-Heimniederlage gegen den Weltranglisten-125. Kasachstan. Auch die Qualifikation für die diesjährige WM in Katar hatte die slowakische Nationalelf verpasst.

Ad

Während seiner Karriere bestritt Mintal 45 Länderspiele für sein Heimatland, in denen er 14 Tore erzielte.

Premier League Verleitet ein Barça-Versprechen Liverpool-Star Salah zum Umdenken? VOR 6 STUNDEN

Mit dem 1. FC Nürnberg gewann er 2007 den DFB-Pokal und krönte sich in der Bundesliga-Saison 2004/05 mit 24 Treffern zum Torschützenkönig.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: DFB-Männer spielen gegen England in EM-Trikots der Frauen

(SID)

"Mein bester Freund": Kimmich hofft auf Gnabry-Verbleib bei Bayern

UEFA Nations League Sieben Wechsel gegen England: Flick wirft die Rotationsmaschine an VOR 2 STUNDEN