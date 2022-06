Am Samstag, 04. Juni, startet Deutschland in die Nations League. Zum Auftakt ist die DFB-Elf zu Gast in Italien. Anpfiff im Renato Dall'Ara in Bologna ist um 20:45 Uhr.

Deutschland und Italien treffen zum ersten Mal seit der Europameisterschaft 2016 in einem Pflichtspiel aufeinander. Damals zog die DFB-Elf mit einem 6:5 nach Elfmeterschießen ins Halbfinale ein.

In der Gruppe 3 der Liga A in der Nations League trifft Deutschland neben Italien auch auf England und Ungarn.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Auftakts in die Nations League zwischen Italien und Deutschland.

Nations League: Italien - Deutschland live im TV

Die Partie zwischen Italien und Deutschland wird in Deutschland live im TV bei "RTL" übertragen. Die Berichterstattung beginnt um 20:15 Uhr.

Italien - Deutschland: Nations-League-Auftakt live im Stream

Für den Auftakt zur Nations League zwischen Italien und Deutschland wird ein Livestream angeboten. "RTL" zeigt das Spiel live im Stream bei "RTL+".

Nations League: Italien - Deutschland live im Ticker

Eurosport.de berichtet vom Klassiker zwischen Italien und Deutschland im Liveticker. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News und Reaktionen zur Nations League.

Die deutsche Nationalmannschaft will beim Nations-League-Kracher in Italien ein Zeichen setzen - auch mit Blick auf die WM. Während sich die DFB-Stars um Serge Gnabry, Thomas Müller und Leon Goretzka von ihrer lockeren Seite zeigen, weiß Bundestrainer Hansi Flick, worauf es ankommt. "Wir haben uns und der Fußballnation etwas zu beweisen", gab er die Marschroute vor. | Zum Bericht

DFB-Team vor Italien-Kracher selbstbewusst: "Haben ein super Gefühl"

