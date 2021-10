Fußball

Vor WM-Qualifikationsspiel gegen England: Feuer im Andorra-Stadion

Feuriger Empfang für die englische Nationalmannschaft! Am Wochenende treten die Engländer bei der WM-Qualifikation in Andorra an. Schon ein Tag vor dem Spiel ging es im Stadion heiß er. Es brach nämlich ein Feuer aus. Für Fußballfans jedoch kein Grund zur Sorge - das Spiel findet wie geplant statt.

00:00:44, vor einer Stunde