Jackson Irvine (53.) vom FC St. Pauli hatte die australische Nationalelf kurz nach der Pause in Führung gebracht, doch Caio Canedo (57.) glich nur wenig später aus.

In der Schlussphase erzielte Ajdin Hrustic (84.), der vergangenen Monat mit Eintracht Frankfurt in der Europa League triumphiert hatte, dann den entscheidenden Treffer.

Die Begegnung war auf neutralem Boden in Al Rayyan in Katar ausgetragen worden. Dank des Erfolgs trifft die australische Auswahl am 13. Juni in den interkontinentalen Play-offs auf Peru, den Fünftplatzierten der Südamerika-Staffel.

Für Australien wäre es die fünfte WM-Endrunde in Serie.

(SID)

