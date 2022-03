Es wäre Kanadas erste Teilnahme an einer WM-Endrunde seit 36 Jahren und erst die zweite überhaupt.

Einen kleinen Schritt in Richtung Katar machten die USA und Mexiko mit einem 0:0 im Verfolgerduell. Beide behaupteten vor den beiden abschließenden Partien mit dem Punktgewinn einen Vorsprung von drei Zählern auf Costa Rica auf dem vierten Rang, der noch zur Teilnahme an den interkontinentalen Play-offs gegen einen Vertreter aus Ozeanien berechtigt.

Kanada hatte nach einer Gelb-Roten Karte für Verteidiger Mark-Anthony Kaye (34.) fast eine Stunde in Unterzahl spielen müssen, kurz vor der Pause gelang Celso Borges (45.+1) der entscheidende Treffer. Davies fehlte weiter wegen seiner Herzmuskelentzündung.

"Wir können unser Schicksal selbst in die Hand nehmen", sagte Trainer John Herdman: "Wir werden uns am Sonntag um die Sache kümmern, und wenn wir es dann nicht schaffen, werden wir es in Panama schaffen. Wir werden nach Katar fahren."

