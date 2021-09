Kapitän Manuel Neuer kehrt nach seiner Pause wegen Knöchelproblemen gegen Liechtenstein wie erwartet ins Tor zurück. Neben Hofmann verteidigen Niklas Süle und Antonio Rüdiger im Zentrum, die zweite Außenposition übernimmt Thilo Kehrer.

In der defensiven Schaltzentrale stellt Flick neben Joshua Kimmich diesmal dessen Münchner Klubkollegen Leon Goretzka. Die Dreierreihe davor bilden Serge Gnabry, Marco Reus und Leroy Sane. Timo Werner, der in St. Gallen das erste Tor in der Ära Flick erzielt hatte, darf wieder stürmen. - Die deutsche Aufstellung:

WM-Qualifikation Bierhoff-Lehrling Höwedes schnuppert DFB-Luft: "Sehr gute Besetzung" VOR 9 STUNDEN

So spielt Deutschland gegen Armenien: Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Reus, Sané - Werner

Das könnte Dich auch interessieren: Deutschland - Armenien live im TV, Livestream und Liveticker

Spiel gedreht: "Sixpack"-Formation beschert Essen den Sieg in Leverkusen

WM-Qualifikation Werner schwärmt von Musiala: "Können uns eine Scheibe abschneiden" GESTERN AM 16:36