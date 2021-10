Mit zwölf Punkten liegt die Türkei in der Qualifikationsgruppe G hinter den Niederlanden (16) und Norwegen (14) nur auf dem dritten Platz. Kerem Aktürkoglu (8.) hatte früh für das Team des früheren deutschen U21-Trainers Kuntz getroffen, doch die Skandinavier, die ohne den Dortmunder Stürmerstar Erling Haaland auskommen mussten, glichen durch Kristian Thorstvedt (41.) aus.

Das nächste Spiel für Kuntz und die Türkei steht am Montag (20.45 Uhr) in Lettland an. Zudem warten im November noch Partien gegen Gibraltar und Montenegro. Die Türkei muss dabei auf mindestens einen Ausrutscher von Norwegen hoffen, um als Gruppenzweiter noch die Play-offs um die Qualifikation für das Turnier im Winter in Katar zu erreichen.

(SID)

