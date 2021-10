Der 23-Jährige habe zuletzt sehr stark gespielt. "Ridle Baku hat letzte Woche wieder ein tolles Tor gemacht. Auch in Hoffenheim hat er hervorragend gespielt. Es ist seit drei Jahren ein kometenhafter Aufstieg, seit er in Mainz in die Mannschaft kam", erklärte Hamann.

Der U21-Europameister habe sich zudem "nach dem Wechsel zu Wolfsburg eingelebt und reibungslos eingefügt, er spielt das Niveau der Wolfsburger mit".

Laut Hamann sei auch verwunderlich, warum Bakus Teamkollege Maximilian Arnold ebenfalls im Kader von Flick fehle.

"Wir haben zehn oder zwölf Offensivspieler und bis auf Leroy Sané keinen Linksfuß. Maxi, der seit zwei, drei Spielzeiten überragende Leistung in Wolfsburg zeigt, ist auch nicht dabei", meinte der TV-Experte.

Hamann hofft auf Baku und Arnold bei WM 2022

Arnold hätte aus Sicht von Hamann schon bei der vergangenen EM dabei sein müssen.

"Für mich sollten beide jetzt wieder im Kader sein. Warum sie es nicht sind, weiß wahrscheinlich nur der Bundestrainer", sagte der ehemalige Nationalspieler zur Kader-Nominierung von Flick : "Ich hoffe wirklich, dass Arnold oder Baku in näherer Zukunft, zumindest vor der WM, in den Kader rutschen und die Leistungen bringen können, damit sie auch zur WM fahren."

Anfang September war Baku im ersten Spiel unter Flick gegen Liechtenstein (2:0) noch als Rechtsverteidiger aufgelaufen. Gegen Armenien (6:0) und Island (4:0) fehlte der 23-Jährige dann aber wieder. Arnold spielte zuletzt 2014 im Vorfeld der WM für die deutsche A-Nationalmannschaft.

