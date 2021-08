Der 32-Jährige hatte nach vielen Verletzungen aufgrund der Belastung auf die EM verzichtet. "Ich habe ja nicht gesagt, dass ich nie mehr für die Nationalmannschaft spielen werde", sagte Reus im "ZDF" und kündigte ein Telefonat mit Hansi Flick an.

Der neue Bundestrainer sah den starken Auftritt von Reus (ein Tor) gegen Frankfurt im Stadion.

Schon bei seiner offiziellen Vorstellung hatte Flick den 44-maligen Nationalspieler (13 Tore) als einen "der besten Spieler im letzten Drittel" gelobt.

Bundesliga BVB-Führungstor gegen Frankfurt: Reus schreibt Geschichte VOR 12 STUNDEN

Seinen Kader für die drei Qualispiele in St. Gallen gegen Liechtenstein (2. September), gegen Armenien in Stuttgart (5. September) und gegen Gastgeber Island (8. September) gibt Flick am 26. August bekannt.

Das könnte Dich auch interessieren: BVB-Führungstor gegen Frankfurt: Reus schreibt Geschichte

(SID)

BVB-Rückkehrer Witsel offensiv: "Haben die Spieler für den Meistertitel"

Bundesliga Ganz Dortmund liegt Haaland zu Füßen: "Er ist schon ein Paket" VOR 12 STUNDEN