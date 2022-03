Polen war direkt in die letzte Playoff-Runde in Europa eingezogen, nachdem der Weltverband FIFA den vorgesehenen Auftaktgegner Russland aufgrund des Kriegs in der Ukraine ausgeschlossen hatte.

In seinem letzten Duell um einen Startplatz bei der Winter-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) trifft Polen am 29. März auf den Sieger der Partie Schweden gegen Tschechien, die fünf Tage vorher stattfindet.

"Wir verstehen, dass es eine schwierige Situation für die FIFA ist. Aber dennoch sollte das Prinzip gelten, dass unter gleichen Bedingungen gespielt wird", meinte Sjöstrand: "Mit anderen Worten: Zwei Pflichtspiele, um die Endrunde der Weltmeisterschaft zu erreichen."

