Fußball

Argentiniens WM-Teilnehmer Alexis Mac Allister spricht über schwierige Zeit in Brighton: "Manchmal weinte ich"

Alexis Mac Allister wechselte als Youngster aus seinem Heimatland Argentinien nach England. Der Mittelfeldmann von Brighton & Hove Albion spricht im exklusiven Interview mit Eurosport und dem Olympic Channel für die Serie "World at their Feet" über seine schwierigen Anfänge auf der Insel - und verrät, wie er sich letztlich in die Albiceleste kämpfte.

00:06:46, vor einer Stunde