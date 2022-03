Am Freitag, 1. April, werden in Doha die Gruppen für die WM-Endrunde 2022 in Katar ausgelost.

Die 32 qualifizierten Mannschaften werden dabei in acht Vierergruppen (A bis H) gelost. Gastgeber Katar ist als Kopf der Gruppe A gesetzt. Die restlichen Teams werden nach der Weltrangliste gesetzt.

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in Lostopf 2 und könnte damit gleich in der Gruppenphase auf Topteams wie Spanien, England, Brasilien oder Titelverteidiger Frankreich treffen.

Aus deutscher Sicht lautet daher die spannende Frage: Mit wem bekommt es das DFB-Team in der WM-Vorrunde zu tun?

Die WM-Auslosung live im Ticker:

INFO - Herzlich Willkommen

Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der Vorrundengruppen der WM 2022 in Katar. Ab 18:00 Uhr erfahrt Ihr hier live im Ticker, wer die Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft sein werden. Eurosport.de begleitet die WM-Auslosung für Euch im Liveticker.

