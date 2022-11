Fußball

Bayer Leverkusen - Sardar Azmoun exklusiv: Darum trat ich 2018 aus der iranischen Nationalmannschaft zurück

Sardar Azmoun war mit seinen Toren hauptverantwortlich dafür, dass der Iran sich für die WM 2018 in Russland qualifizierte. Während des Turniers sah sich der einst gefeierte Held aber mit Anfeindungen konfrontiert, vier Tage nach dem Aus trat er zurück. Im exklusiven Gespräch mit Eurosport und dem Olympic Channel für die Reihe "World at their feet" erklärt er seine damalige Entscheidung.

