Fußball

Brasilien-Star Richarlison gibt tiefe Einblicke in Zeit als Jugendlicher: "Habe Waffen und Drogen gesehen"

Tottenham-Star Richarlison schoss die Auswahl Brasiliens im vergangenen Jahr zum Olympiasieg, nun steht für ihn mit der Selecao die erste WM seiner Karriere an. Sein Weg vom Talent ins prestigeträchtige Brasilien-Trikot mit der Nummer zehn war jedoch steinig, wie er im exklusiven Gespräch mit Eurosport und dem Olympic Channel für die Reihe "World at their feet" verrät.

00:08:12, vor einer Stunde