England und Wales gehörten wie Deutschland zu den sieben Nationen, die auf das Tragen der Binde verzichteten, nachdem der Weltverband mit sportlichen Sanktionen gedroht hatte.

"Ich werde auf jeden Fall die "One Love"-Binde tragen", sagte Andrews am Montag in den ITV News.

Ad

"Ich möchte meine Unterstützung zeigen, und ich war erfreut, dass die deutsche Ministerin, die kürzlich ein Spiel besuchte, die Armbinde getragen hat", meinte der Waliser: "Und ich denke, es ist wichtig, dass ich das tue."

Fußball Begrenzung der Kopfbälle: Schottischer Fußballverband plant Revolution VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Neben Infantino: Faeser setzt mit "One-Love"-Binde deutliches Zeichen

(SID)

England-Keeper Pickford: Kane wollte die "One Love"-Binde tragen

WM Giftpfeile an den "Großen Satan" - doch USA und Iran wollen nur spielen VOR 2 STUNDEN