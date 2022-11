Jamal Musiala oder Thomas Müller, Ilkay Gündogan oder Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Jonas Hofmann. In der glühenden Hitze von Maskat geht der Kampf um die WM-Startelf-Plätze in die ganz heiße Phase. Bei der Katar-Generalprobe im Oman wird Bundestrainer Hansi Flick am Mittwoch (18:00 Uhr im Liveticker) zwar noch ein wenig experimentieren, doch seine Nationalspieler sind trotz der schwierigen Umstellung auf die neue Zeit- und Klimazone bereits im absoluten Wettkampfmodus.

"Wenn ich im ersten Spiel nicht spielen würde, wäre ich schon etwas enttäuscht", sagte Ilkay Gündogan vor der Begegnung im Sultan-Qabus-Sportzentrum mit Blick auf den kniffligen WM-Start gegen Japan. Bei der einzigen Trainingseinheit vor dem Oman-Spiel konnte sich Gündogan nach dem Ausschlafen in der luxuriösen Unterkunft mit Privatstrand am Dienstagnachmittag bei Temperaturen jenseits der 30 Grad für den Platz neben Joshua Kimmich empfehlen.

Flick nimmt den Ehrgeiz seiner "Wüstensöhne" mit Freude zur Kenntnis. Im erst zweiten Spiel der langen DFB-Geschichte gegen den Oman nach 1998 (2:0) ist für den Bundestrainer aber auch die Belastungssteuerung nach der irrsinnigen Hetzjagd durch die englischen Wochen von enormer Bedeutung. "Alle haben viele Spiele in den Beinen. Da ist es wichtig für uns, zu schauen: Wer braucht eventuell eine kleine Pause?", sagte der 57-Jährige.

Dennoch erwartet Flick eine Woche vor dem WM-Ernstfall personelle und taktische Aufschlüsse in der weitgehend offenen, 34.000 Zuschauer fassenden Arena. Schließlich muss er nach der Weiterreise ins WM-Gastgeberland am Donnerstag wichtige Fragen für den Feinschliff beantworten. Spielt Gündogan oder wie bei den Bayern Goretzka neben Kimmich auf der Doppelsechs? Verdrängt das herausragende "Bambi" Musiala wirklich den Platzhirschen Müller? Stürmt der treffsichere Gnabry oder der formstarke Hofmann über rechts? Wie werden die Probleme auf den Außenverteidigerpositionen gelöst? Und welche Rolle kommt Rückkehrer Mario Götze nach fünf Jahren ohne Länderspiel zu?

Flick gegen den Oman mit Mix aus Stammspielern und Alternativen

"Wir haben einen sehr guten Kader. Es ist wichtig, dass alle im Training absolut den Fokus haben", sagte Flick und wich den entscheidenden Fragen öffentlich noch aus. Am Persischen Golf wird er aber ganz genau schauen, in welchem Zustand sich die zuletzt verletzten Müller, Antonio Rüdiger und Lukas Klostermann befinden.

Das Trio muss er wieder in den Spielbetrieb bringen. So wird Flick gegen den Oman eine Mischung aus sicheren Stammspielern und Alternativen aufbieten. Dabei könnten sich die Neulinge Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko bei einem möglichen DFB-Debüt für WM-Einsätze empfehlen. "Beide", betonte Flick mehrfach, "haben eine gute Entwicklung gemacht."

Eine Entwicklung muss auch abseits des Platzes stattfinden. Angesichts der Debütanten und Rückkehrer muss die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) schnellstmöglich den richtigen Teamgeist aufbauen - trotz des harten Kampfes um die Stammplätze.

"Es gibt Mannschaften, die individuell auf einzelnen Positionen vielleicht besser besetzt sind, aber zuletzt hat immer die Nation den Titel geholt, die als Mannschaft funktioniert hat", sagte Gündogan und betonte: "Es ist definitiv zu erwarten, dass wir ein sehr gutes Turnier spielen."

(SID)

