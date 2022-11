Ziel der Aktion sei es, "eine klare Botschaft an die Welt" zu senden.

Katar steht seit der Vergabe des Turniers im Jahr 2010 im öffentlichen Blickpunkt und wird aufgrund der Menschenrechtslage immer wieder scharf kritisiert. Zuletzt hatte der katarische WM-Botschafter Khalid Salman mit homophoben Aussagen für Aufsehen gesorgt.

Am Montagmittag heben die deutschen Nationalspieler in Frankfurt/Main an Bord des Fliegers LH632 in Richtung Oman ab. Dort steht am Mittwoch (18:00 Uhr im Liveticker) die Generalprobe für das umstrittene WM-Turnier in Katar an. Am Donnerstag geht die Reise weiter ins WM-Gastgeberland.

Erster Gruppengegner der deutschen Mannschaft ist Japan am 23. November.

