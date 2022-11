Es sei ein "WM-Schock" aus deutscher Sicht, was sich im Khalifa International Stadium von ar-Rayyan abgespielt habe, befanden die Kollegen von "sport1.de".

Tatsächlich hätte die Endrunde für Deutschland nicht schlechter beginnen können als mit dieser Niederlage gegen mutige Japaner

Dabei hatte die DFB-Auswahl die Partie im Griff. Eigentlich.

WM Schock zum Auftakt: Deutschland kassiert Pleite beim WM-Start VOR 24 MINUTEN

Nach der Führung durch Ilkay Gündogan durch einen Foulelfmeter hatte die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick mehrfach hochkarätige Möglichkeiten, zu erhöhen. Es kam anders: Japan berappelte sich, schlug zweimal zu und sorgte für eine riesengroße Überraschung.

Deutschland hat sich "vom Außenseiter überrumpeln" lassen, konstatierte "Die Welt".

Die Pressestimmen zu Deutschland - Japan:

DEUTSCHLAND

Spiegel: "Zu viele vergebene Chancen – Deutschland verliert WM-Auftakt gegen Japan. Erst gab es einen Schweigeprotest, dann eine Niederlage: Deutschland hat sein WM-Auftaktspiel gegen Japan verloren – trotz der Führung durch Ilkay Gündoğan."

Süddeutsche Zeitung: "Es ist vorbei - Japan gewinnt, DFB am Boden. Flicks Team kommt gegen die Japaner zu Chancen für ein ganzes Leben, doch nur Gündogan trifft. Dann folgen zwei Schläfrigkeiten in der Defensive und es steht 1:2."

sport1.de: "WM-Schock! Japan düpiert Deutschland. Deutschland hat den WM-Auftakt vergeigt. Japan schockt das DFB-Team mit einem späten Comeback, nachdem das lange überlegende Deutschland immer wieder vor dem Tor scheitert."

Bild.de: "Debakel-Start für Deutschland. Die Nationalmannschaft blamiert sich zum Auftakt der WM gegen Außenseiter Japan mit einem 1:2 gegen Außenseiter Japan. Und das nach eigener Führung! Das Debakel erinnert stark an das bittere Turnier 2018 in Russland, wo Deutschland 0:1 gegen Mexiko verlor und danach erstmals überhaupt in der Gruppenphase ausschied. Geht das jetzt etwa schon wieder los?!"

spox.com: "Trotz Führung und WM-Rekord! DFB-Team legt WM-Fehlstart hin. Das DFB-Team hat bei der WM 2022 in Katar einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Trotz zwischenzeitlicher Führung und WM-Rekord verlor die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit 1:2 (1:0) gegen Japan."

Die Welt: Deutschland blamiert sich gegen Japan. Auf die politischen Debatten im Vorfeld des ersten WM-Spiels folgt der sportliche Tiefschlag. Die deutsche Nationalmannschaft führte gegen Japan verdient, lässt sich dann aber vom Außenseiter überrumpeln. Und verliert schließlich 1:2."

Die Zeit: Deutschland verliert Auftaktspiel gegen Japan. Die Fußball-WM in Katar beginnt für die deutsche Mannschaft mit einer 1:2-Niederlage gegen Japan. Zur Halbzeit hatte das Team von Bundestrainer Hansi Flick noch geführt."

