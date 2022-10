Bei der WM 2006 "in meiner Stadt, in Berlin, war ich zu jung", sagte Mukhtar, "ich habe es damals nicht ins Stadion geschafft.

Diesmal wäre ein guter Anlass. Ich würde als Fan kommen und der Mannschaft die Daumen drücken."

Ad

Trotz seiner 23 Tore in 33 Saisonspielen in der US-Profiliga wäre eine Berufung für ihn "eine Riesenüberraschung".

Premier League Arteta kontert Aubameyangs Kritik: "War nie in einer besseren Kabine" VOR EINER STUNDE

Mukhtar hatte mit seinen Toren großen Anteil am Einzug seines Klubs in die Play-offs, die am Samstag beginnen. Dort trifft Nashville zunächst auf Los Angeles Galaxy.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nach Tumor-OP: Boetius zurück auf dem Trainingsplatz

(SID)

"Bruder, bin sowieso hässlich": Rüdiger scherzt nach Platzwunde

Champions League Absurd und kindisch: Darum ist Barça nicht reif für die Königsklasse VOR 7 STUNDEN