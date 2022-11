Zunächst entschuldigte sich der ehemalige Spieler von RB Leipzig für die falsche Aussprache des Iran.

Anschließend setzte er zu einem bemerkenswerten Monolog an. "Diskriminierung gibt es überall. Aber ich habe eines in den letzten Jahren, in denen ich im Ausland in anderen Kulturen gelebt habe, gelernt: Wir machen in den USA jeden Tag Fortschritte", sagte Adams.

Der 23-Jährige reflektierte dabei seinen eigenen Hintergrund. "Ich bin in einer weißen Familie aufgewachsen - offensichtlich mit einer afroamerikanischen Herkunft. Dadurch durfte ich bereits früh verschiedene Kulturen kennenlernen und deshalb fällt es mir auch leicht, mich anzupassen. Nicht jeder hat diese Leichtigkeit und die Fähigkeit, sich so schnell anzupassen. Offensichtlich dauert es auch manchmal länger, bis man es versteht", sagte er.

Das wichtigste ist laut Adams, dass es man versucht, "sich ständig zu verbessern und sich weiterzubilden". Der Schlüssel, so Adams, sei bei allem Bildung: "Ich denke, dass sie super wichtig ist."

An den iranischen Reporter gewandt sagte er: "Sie haben mich gerade über die Aussprache ihres Landes aufgeklärt. Man muss also immer dazulernen. Es ist ein Prozess. Ich denke, solange man Fortschritte sieht, ist das das Wichtigste.“

