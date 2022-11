Jamal Musiala legt beim Dribbling den Turbo ein. Musiala beim Hackentrick. Musiala hängt mit einer Täuschung die Gegenspieler ab. Musiala schlenzt den Ball ins lange Eck. Längst werden Jamal Musialas besten Szenen im Internet zigtausendfach geklickt. Gelingt dem deutschen Toptalent nun auf der größten aller Fußball-Bühnen auch der Aufstieg zum Superstar?

Wie etwa die spanischen Wunderkinder Gavi (18) und Pedri (19) vom FC Barcelona will auch der Zauberfuß von Bayern München den endgültigen Durchbruch schaffen. "Klar, bei einer WM schauen alle drauf und man kann der Welt zeigen, welche Qualitäten man hat", sagte der Shootingstar von Bayern München dem kicker. Er wolle der Nationalmannschaft "helfen, so viele Tore wie möglich schießen, Chancen kreieren". Und natürlich "jedes Spiel gewinnen, nur mit dieser Einstellung wird's was."

Musiala - einen so aufregenden Spieler mit dem gewissen Extra hatte Deutschland schon lange nicht mehr. Mit 19 Jahren hat er schon einen Marktwert von 100 Millionen Euro. "Es ist einmalig und genial, was dieser Junge mit dem Ball kann", sagte Sky-Experte Lothar Matthäus zuletzt. Das sei einfach "Zauberei" und "Messi-like".

Musiala könnte in Katar gelingen, was Frankreichs Kylian Mbappe vor vier Jahren in Russland schaffte - sich weltweit einen Namen machen. Auch Englands Jude Bellingham (19, Borussia Dortmund), dem Brasilianer Rodrygo (21, Real Madrid) oder Enzo Fernandez (21, Benfica Lissabon) aus Argentinien könnten weiter auf sich aufmerksam machen - bei William Saliba (21, FC Arsenal) und Eduardo Camavinga (19, Real Madrid) ist es fraglich, ob sie bei den so stark besetzten Franzosen besonders viel Einsatzzeit haben werden.

Deutsche Nationalmannschaft: Hoffnungsträger Musiala

Als heißeste Anwärter auf die Auszeichnung zum besten jungen Spieler des Turniers gelten aber ohnehin Musiala, Gavi und Pedri - gewissermaßen die Erben von Xavi und Andres Iniesta. Gavi wurde unlängst im Rahmen der Ballon-D'Or-Ehrung mit der Kopa-Trophäe für den besten U21-Spieler der Vorsaison ausgezeichnet, davor bekam Pedri den Preis. Am 27. November kommt es zum direkten Duell der Supertalente: Dann trifft Deutschland im zweiten Gruppenspiel auf Spanien.

Musiala gilt als größter Hoffnungsträger der DFB-Elf. Er sei mittlerweile "zu einem dieser Fußballspieler gereift, die in fast jedem Spiel Dinge tun, die von einer Aura des Übernatürlichen umgeben sind", schrieb die FAZ über ihn.

Laut Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bringt Musiala neben Talent auch den nötigen Willen mit, um es nach ganz oben zu schaffen. "Viel liegt an seinem Charakter, weil er einfach sehr demütig ist und viel trainieren will. Er fragt immer nach Extratraining und Extravideo. Er ist keiner, der nur auf der Erfolgswelle surft und nichts dafür tut", sagte Nagelsmann: "Er investiert sehr, sehr viel und wird dafür belohnt." Und bei der WM vielleicht zum Superstar.

Spieler im Fokus: Jamal Musiala - der Zauberer von der Isar

