Kaoru Mitomas beeindruckende Geschichte: Wie der Uni-Absolvent zu Japans Fußball-Held wurde

Kaoru Mitoma hatte immer den Traum, Profi-Fußballer zu werden. Dennoch zog er es vor, zunächst einen Uni-Abschluss zu machen. Mittlerweile spielt er bei Brighton & Hove Albion in der Premier League - und avancierte zum Helden seines Heimatlandes Japan. Im exkluvien Interview mit Eurosport und dem Olympic Channel für die Serie "World at their Feet" spricht er über seinen Werdegang.

00:05:49, vor 6 Minuten