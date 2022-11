"Es hängt von uns ab, und ja, wir müssen gewinnen und das korrigieren", so Messi weiter.

Es gelte nun eine Trotzreaktion zu zeigen. "Diese Mannschaft zeichnet sich durch Zusammenhalt und Gruppenstärke aus", führte Messi aus: "Es ist der Moment dafür, zu zeigen, dass wir wirklich stark sind. Es ist lange her, dass wir eine solche Situation durchgemacht haben und in der Bringschuld standen. Wir müssen uns Gedanken machen, was kommt und uns gut darauf vorbereiten."

Es sei Zeit, "vereinter als je zuvor" aufzutreten und zu zeigen, "dass wir eine echte Gruppe sind". Auch wenn die erste Pleite nach 36 ungeschlagenen Spielen "schmerzt", so der Kapitän weiter, "müssen wir weiterhin auf uns selbst vertrauen. Die Menschen daheim vertrauen darauf, dass diese Gruppe sie nicht im Stich lässt".

Es gelte deshalb "alles" daran zu setzen, am Samstag (ab 20:00 Uhr im Liveticker) gegen Mexiko zu gewinnen.

(SID)

