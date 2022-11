Es ist nur eine ganz kurze Szene vom Training der niederländischen Nationalmannschaft in Doha, die jetzt das Netz erheitert.

Zu sehen: Bondscoach Louis van Gaal und seine Frau Truus, wie sie sich in der "Qatar "University Training Site 6" am Spielfeldrand inmitten von Zuschauern unterhalten.

Der Anfang des Gesprächs ist in dem Video, das am Dienstag viral ging, nicht enthalten. Wohl aber, was van Gaal dann seiner Frau zuraunt.

"Aber du könntest zu mir ins Hotel kommen", sagt der 71-Jährige zu seiner Frau: "Komm einfach in mein Zimmer." Und dann: "Einfach einen 'Wippie' machen!"

Das sorgte für Erheiterung bei van Gaal selbst und den umstehenden Leuten - und nun auch im Netz.

Denn: "Wippie" lässt sich am besten mit "Quickie" übersetzen.

