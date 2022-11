Damit würde Zidane schon im Januar die Équipe Tricolore übernehmen. Denn der Vertrag des aktuellen Trainers Didier Deschamps, der Frankreich unter anderem zum WM-Titel 2018 in Russland geführt hatte, läuft Ende Dezember nach der Weltmeisterschaft in Katar aus.

Der 54-Jährige hatte im Vorfeld der WM bei "Sport Bild" zu seiner unsicheren Zukunft erklärt: "Ehrlich gesagt stört mich das nicht. Mir geht es um die französische Nationalmannschaft, die steht über allem. Und wenn ich schon seit über zehn Jahren Nationaltrainer bin, dann bedeutet das, dass es so schlecht mit mir nicht gelaufen ist."

Doch stimmen die Berichte, geht Deschamps' Zeit beim Weltmeister von 2018 bald zu Ende.

Journalist will "One-Love"-Binde tragen - Polizei greift ein

Der ehemalige Real-Coach, der mit den Madrilenen 2016, 2017 und 2018 die Champions League gewonnen hatte, soll wegen der Aussicht auf den Nationaltrainerposten auch ein Angebot von Paris Saint-Germain abgelehnt haben. Zidane hatte nach der Saison 2020/21 seinen Job bei Real Madrid freiwillig beendet.

Deschamps wiederum ist seit 2012 Trainer der französischen Nationalmannschaft und stand bisher bei 132 Spielen an der Seitenlinie (durchschnittlich 2,11 Punkte pro Spiel). Für das französische Team und den Noch-Trainer geht es am Dienstagabend bei der WM in Katar los. Ab 20:00 Uhr ( hier im Liveticker ) trifft der amtierende Weltmeister auf Australien.