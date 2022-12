Die Schwäche der DFB-Auswahl lasse sich nicht an Einzelpersonen festmachen. "Die Struktur an sich muss überdacht werden", forderte Dutt, der zwischen 2012 und 2013 DFB-Sportdirektor war und inzwischen den Wolfsberger AC in Österreich trainiert.

Er habe schon vor zehn Jahren darauf hingewiesen, "dass die Ausbildung der klassischen Stürmer, des Mittelstürmers, in Deutschland brach liegt. Dass wir keine Außenverteidiger haben und dass wir uns um diese Ausbildung kümmern müssen." Geschehen sei dies nicht.

Ad

In der Bundesliga gebe es zwar hervorragende Spieler, "aber die Außenverteidiger kommen eben nicht aus Deutschland". Dutt sieht den deutschen Fußball vor einer "gemeinschaftlichen Aufgabe, die natürlich nicht nur erledigt wird, indem wir einen Kopf austauschen. Sondern wir müssen in der Tiefe über die Struktur sprechen".

WM Folter und Willkür: Ex-Medienchef erhebt schwere Vorwürfe gegen Katar VOR 35 MINUTEN

Bierhoff, der am Montag nach 18 Jahren beim DFB seinen Abschied verkündet hatte, nahm er in Schutz. Es seien "Dinge innerhalb von ein paar Tagen konstruiert" worden, darunter angeblich "falsche Quartierbuchungen. Das finde ich einfach an den Haaren herbeigezogen".

WER SOLL DIE NACHFOLGE VON OLIVER BIERHOFF ÜBERNEHMEN? Matthias Sammer Lothar Matthäus Fredi Bobic Thomas Hitzlsperger Sami Khedira Philipp Lahm Ralf Rangnick Bernhard Peters andere/r Kandidat/in

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Bierhoff-Nachfolge noch offen: DFB spielt auf Zeit

(SID)

Sammer bietet DFB seine Hilfe an: "Das ist mein Leben"

Bundesliga Nach weniger als einem Jahr: DFL-Chefin Hopfen tritt zurück - und teilt aus VOR 16 STUNDEN