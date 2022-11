Der derzeit noch verletzte Stürmer wurde am Sonntag von Nationaltrainer Carlos Queiroz in den iranischen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar berufen.

Seit dem 4. Oktober hat der 27-Jährige für Bayer Leverkusen kein Spiel mehr bestritten. Vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Porto hatte sich Azmoun beim Aufwärmen einen Muskelriss in der rechten Wade zugezogen.

Zum Auftakt trifft der Iran am Montag, den 21. November auf England. Weitere Gegner in Gruppe B sind die USA und Wales. Ob Azmoun rechtzeitig vor dem WM-Start fit wird, ist noch unklar.

Wegen Anfeindungen war der Bayer-Star 2018 zwischenzeitlich aus dem Nationalteam ausgetreten. Mit Hinblick auf die Unruhen im Iran hatte sich der Stürmer im September über die sozialen Medien an das Regime gerichtet: "Schämt euch, die ihr Menschen so leicht tötet. Lang leben die iranischen Frauen", schrieb Azmoun.

