Fußball

SC Freiburg - Matthias Ginter erinnert sich an Bundesliga-Debüt: "Die ersten fünf Minuten keinen Ball gesehen"

Matthias Ginter wechselte im Sommer zurück zu seinem Jugendverein SC Freiburg. Im exklusiven Interview mit Eurosport und dem Olympic Channel für die Serie "World at their Feet" erinnert er sich an sein erstes, ganz besonderes Bundesliga-Spiel. Zudem spricht er über seine Erfahrungen bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und die Kindheit auf dem Dorf.

00:07:10, vor 28 Minuten