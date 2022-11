Die Stadien, in denen die 64 Spiele der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) ausgetragen werden, haben seit der Vergabe des Turniers für Schlagzeilen gesorgt - zunehmend für negative. Mit ihrem Bau in Verbindung gebracht wurde und wird vor allem der Tod von angeblich Tausenden Arbeitern.

Kritik gab es allerdings schon von Beginn an: Ursprünglich muss ein Ausrichter nach Vorgaben des Fußball-Weltverbandes zwölf Stadien bereitstellen. Für Katar wurde eine Ausnahme gemacht - gespielt wird nun in acht Arenen, deren Baukosten auf mehr als 5 Milliarden geschätzt werden.

Fast alle Stadien sollen nach der WM verkleinert werden. Unter anderem ist angekündigt, dann nicht mehr benötigte Einrichtungen wie etwa Sitze an (Fußball-)Entwicklungsländer weiterzureichen. Eine Arena, das Stadium 974, soll nach der WM abgebaut und andernorts wieder aufgebaut werden.

Davon abgesehen werden wohl einige "weiße Elefanten" in Katar bleiben. Das Land mit seinen 2,7 Millionen Einwohner ist einfach zu klein, um dann noch sieben große Sportstätten dauerhaft zu nutzen.

WM 2022 - Die Stadien in der Übersicht:

Al-Bayt Stadium (neu)

Eröffnung: 30. November 2021

Kapazität: 60.000 Zuschauer

Lage: Al-Khor, 35 km nördlich vom Stadtzentrum von Doha

Spiele: 6 Gruppenspiele, u.a. Eröffnungsspiel und Deutschland gegen Spanien), 1 Achtelfinale, 1, Viertelfinale, 1 Halbfinale

Geschätzte Kosten: 850 Millionen Dollar. Der Oberrang soll nach der WM entfernt, die Logen-Ebene in ein Hotel umgewandelt werden, weitere geplante Einrichtungen sind u.a. ein Einkaufszentrum und eine sportmedizinische Klinik.

Das WM-Stadion Al Bayt Stadium in Al Khor Fotocredit: Getty Images

Lusail Stadium (neu)

Eröffnung: 22. November 2021

Kapazität: 80.000 Zuschauer

Lage: Lusail, 20 km nördlich von Doha

Spiele: 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale, 1 Halbfinale, Finale

Geschätzte Kosten: 770 Millionen Dollar. Das größte WM-Stadion liegt in Lusail, einer im Bau befindlichen Stadt für 200.000 Einwohner. Es soll nach der WM in eine Art umgebaut werden und dann Platz für Wohnungen und eine Art Gemeindezentrum bieten.

WM 2022: Lusail Iconic Stadium Fotocredit: Getty Images

Ahmad Bin Ali Stadium (neu)

Eröffnung: 18. Dezember 2020

Kapazität: 40.000 Zuschauer

Lage: Umm Al-Afaei, (20 km westlich von Doha)

Spiele: 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale

Geschätzte Kosten: 360 Millionen Dollar. Spielort des Klubs Al-Rayyan an der Stelle des alten Al-Rayyan Stadions (daher auch als Al Rayyan Stadion bekannt). Kapazität soll nach der WM um die Hälfte reduziert werden.

Ahmad Bin Ali Stadium Fotocredit: Getty Images

Al-Janoub Stadium (neu)

Eröffnung: 16. Mai 2019

Kapazität: 40.000 Zuschauer

Lage: Al-Wakrah, 22 km südöstlich von Doha

Spiele: 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Geschätzte Kosten: 660 Millionen Dollar. Rückbau nach der WM auf 20.000 Plätze.

Al-Janoub Stadium Fotocredit: Getty Images

Al-Thumama Stadion (neu)

Eröffnung: 22. Oktober 2021

Kapazität: 40.000 Zuschauer

Lage: 12 km südlich von Doha

Spiele: 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale

Geschätzte Kosten: 340 Millionen Dollar. Das Stadion soll wie die meisten anderen nach der WM auf 20.000 Plätze zurückgebaut werden und u.a. ein Hotel beherbergen.

WM 2022: al-Thumama-Stadion Fotocredit: Getty Images

Education City Stadium (neu)

Eröffnung: 15. Juni 2020

Kapazität: 40.000 Zuschauer

Lage: Al-Rayyan, 13 km nordwestlich von Doha

Spiele: 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, 1 Viertelfinale

Geschätzte Kosten: 700 Millionen Dollar. Gebaut auf dem Universitätsgelände. Nach der WM soll die Kapazität auf 20.000 Plätze reduziert werden.

WM 2022: Education City Stadium Fotocredit: Getty Images

Khalifa International Stadium (Umbau/Renovierung)

Eröffnet: 1976

Kapazität: 40.000 Zuschauer

Lage: 5 km westlich von Doha

Spiele: 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale, Spiel um Platz 3

Geschätzte Kosten: 375 Millionen Dollar. Einziges Stadion, das schon vor der WM-Vergabe an Katar existierte. Für die WM allerdings umgebaut/renoviert. Schauplatz des Endspiels der Klub-WM 2019.

WM 2022: Khalifa International Stadium Fotocredit: Getty Images

Stadium 974 (neu, temporäre Anlage)

Eröffnung: 30. November 2021)

Kapazität: 40.000 Zuschauer

Lage: Ras Abu Aboud, 10 km östlich von Doha

Spiele: 6 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale

Geschätzte Kosten: unbekannt. Das Stadion besteht aus 974 recycleten Schiffscontainern und soll nach dem Turnier wieder abgebaut werden. Die Zahl 974 entspricht auch der internationalen Vorwahl für Katar.

WM 2022: Stadium 974 Fotocredit: Getty Images

(SID)

