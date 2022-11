In der Anfangsphase überließ Wales dem großen Nachbarn die Spielkontrolle, was sich schon früh beinahe rächte. Nach feinem Steckpass von Harry Kane tauchte Marcus Rashford völlig frei im Waliser Strafraum auf, scheiterte aber an Torhüter Danny Ward, der den Winkel schlau verkürzt hatte (10.).

In der Folge tat sich die Mannschaft von Gareth Southgate aber schwer gegen diszipliniert verteidigende Waliser. Mehr als ein Schuss von Phil Foden aus 14 Metern Entfernung, der deutlich über das Tor flog, sprang für England nicht heraus (38.).

Im zweiten Durchgang schlugen die „Three Lions“ dann aber mit einem Doppelschlag zu. Zunächst verwandelte Rashford einen direkten Freistoß aus 22 Metern Torentfernung in den rechten Winkel – Marke Traumtor (50.).

Gerade einmal 96 Sekunden später fiel das 2:0. Rashford eroberte auf der rechten Außenbahn den Ball, anschließend gab Kane den Ball von rechts flach an den zweiten Pfosten. Dort kam Foden angerauscht und schob den Ball aus drei Metern über die Linie (51.).

Wales musste nun reagieren und wurde offensiver. Zunächst verpasste Daniel James das lange Eck mit einem Schlenzer vom linken Strafraumrand nur knapp (55.). Wenig später fälschte Harry Maguire einen 23-Meter-Schuss von Brennan Johnson nicht ungefährlich ab (56.).

Das nächste Tor aber machte erneut England. Nach einem weiten Pass vom eingewechselten Kalvin Phillips startete Rashford rechts durch, dribbelte im Strafraum Connor Roberts aus und traf durch die Beine von Ward ins kurze Eck (68.).

Nur vier Minuten später scheiterte Rashford aus ähnlicher Position am diesmal gut reagierenden Ward (72.).

Wales hatte nun nichts mehr entgegen zu setzen. Stattdessen verpasste John Stones in der Nachspielzeit im Anschluss an einen Eckball aus fünf Metern das 4:0 (90.+1).

England feiert also als Gruppenerster den Einzug ins Achtelfinale und trifft dort nun auf den Senegal. Wales hingegen muss mit nur einem Punkt aus drei Spielen die Heimfahrt antreten.

Der Tweet zum Spiel:

Mit seinem Tor hat Phil Foden auf jeden Fall noch ein Argument für sich gesammelt.

Das fiel auf: Harry Kane, der Vorbereiter

Normalerweise mimt Harry Kane, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, den Stoßstürmer. Bei der WM 2018 wurde er mit sechs Treffern der beste Torschütze des Turniers. In Katar hat Kane selbst noch überhaupt nicht getroffen. Stattdessen glänzt der Kapitän als Vorbereiter für seine Mitspieler. Gegen Wales bereitete er so das 2:0 durch Phil Foden vor, sein dritter Assist im laufenden Turnier. Diese Quote gelang zuvor nur einem gewissen David Beckham im Jahr 2002.

Die Statistik: 100

Das 3:0 durch Marcus Rashford war der 100. Englische Treffer bei einer WM-Endrunde. Brasilien (232), Deutschland (228), Argentinien (140), Italien (128), Frankreich (126) und Spanien (107) haben noch mehr.

