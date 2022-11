Fußball

WM 2022 - Lusail Iconic Stadium: Alle Fakten zum Final-Stadion der Weltmeisterschaft in Katar im Überblick

Im Lusail Iconic Stadium findet am 18. Dezember das Finale der Fußball-WM in Katar statt. Eröffnet wurde das Stadion 2021, welches extra für die Weltmeisterschaft gebaut wurde. 80.000 Zuschauer finden Platz in der Arena, die bis zu 770 Millionen Euro gekostet haben soll. Ein Rundflug und alle Fakten im Video.

00:01:01, vor 37 Minuten