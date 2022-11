Fußball

WM 2022 - Marokkos verletzter Youngster Imran Louza exklusiv: "Ich sah meine Mutter leiden"

Imran Louza wuchs in Nantes in schwierigen Verhältnissen auf. "Ich sah meine Mutter leiden", verrät der Marokkaner, der den Sprung zum englischen Top-Klub FC Watford schaffte, im exklusiven Interview mit Eurosport und dem Olympic Channel für die Serie "World at their Feet". Die WM 2022 in Katar verpasst der 23-Jährige verletzt. Ein schwerer Schlag. Das ist seine Geschichte.

00:05:49, vor einer Stunde