Publiziert 17/04/2021 Am 20:25 GMT | Update 17/04/2021 Am 20:25 GMT

Auf der dritten Runde spielte der frühere Weltranglistenerste am Samstag eine 69 und benötigte damit einen Schlag weniger als sein spanischer Konkurrent.

Martin Kaymer gelangen fünf Birdies. Nur an Loch elf und 15 lag er einen Schlag über Par.

In Maximilian Kieffer liegt ein weiterer Deutscher in einer aussichtsreichen Position. Der Düsseldorfer rückte nach seiner zweiten 68er Runde in Folge um zwei Plätze auf Rang drei vor, damit liegt er einen Schlag hinter den Führenden.

Golf Nach Crash in L.A.: Golf-Superstar Woods wähnte sich in Florida 10/04/2021 AM 08:48

Nicolai von Dellingshausen spielte die beste Runde des Tages (65) und verbesserte sich auf Rang acht.

EXTRA TIME - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Historischer Triumph: Matsuyama siegt beim Masters

(SID)

McIlroy und Thomas stellen sich der Golf Challenge

Masters Neuen Masters-Rekord verpasst: Langer scheitert am Cut 09/04/2021 AM 21:49