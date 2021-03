Publiziert 20/03/2021 Am 09:45 GMT | Update 20/03/2021 Am 10:21 GMT

Zuletzt hatte Martin Kaymer auf der Europa-Tour eine steigende Tendenz aufgewiesen.

In Abu Dhabi war er am Cut gescheitert, in Dubai wurde er 44. und Anfang Februar bei seinem zuvor letzten Turnier in Saudi-Arabien belegte er den 18. Rang.

Spitzenreiter zur Halbzeit des mit sieben Millionen Dollar dotierten Turniers in Florida war Aaron Wise USA (128). Der Australier Matt Jones, der zum Auftakt eine starke 61 gespielt hatte, lag gleichauf mit Brandon Hagy (USA/beide 131) auf dem zweiten Platz.

Vorjahressieger Im Sung Jae (Südkorea/136) rangierte zur Halbzeit auf Position 16.

