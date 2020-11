Am zwölften Loch erwischte Tiger Woods einen denkbar schlechten Start: Der US-Amerikaner setzte den Ball gleich zweimal ins Wasser. Beim dritten Versuch überwand er endlich das Hindernis, jedoch flog das Spielgerät in den Sandbunker.

Damit sorgte Woods unfreiwillig für einen neuen persönlichen Rekord: So viele Schläge wie auf der zwölften Bahn in Augusta am Sonntag brauchte er in seiner inzwischen 24-jährigen Profikarriere noch nie, um den Ball einzulochen.