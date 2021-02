Golf

Pebble Beach schönster Platz der Welt malerische Steilküste Pazifik

Der Golfplatz in Pebble Beach liegt in Kalifornien direkt am Pazifik. Er gilt mit seiner Steilküste als einer der schönsten Plätze der Welt, aber zugleich auch als einer der anspruchsvollsten. Denn falls ein Schlag nicht perfekt getimt ist, landet er schnell im Wasser. Pebble Beach war bereits mehrfach Austragungsort der US Open.

00:04:39, 2 angesehen, vor 21 Minuten