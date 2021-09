Nach seinem Sieg gegen den US-Amerikaner Xander Schauffele bei den Einzeln am Sonntag konnte Rory McIlroy seine Tränen nicht mehr zurückhalten und wurde emotional.

Es sicherlich nicht der beste Ryder Cup, den der ehemalige Weltranglistenerste spielte. McIlroy startete mit zwei Niederlagen am Freitag. Erstmals wurde er beim Ryder Cup zweimal am selben Tag geschlagen. Auch am Samstag verlor er sein Match und sagte im Interview dazu: "Ich liebe meine Teamkollegen und es tut mir so leid, dass ich diese Woche nicht mehr für sie tun konnte."

McIlroy wurde am Sonntag von Kapitän Padraig Harrington als Erster in die Einzel geschickt und überzeugte mit einem 3&2 (drei Schläge vor bei noch zwei zu spielenden Löchern) gegen Xander Schauffele. "Ich bin froh, dass ich heute einen Punkt für Europa holen konnte", so der 32-Jährige.

Ryder Cup US-Duo gönnt sich Bier auf dem Platz: Klare Geste an Team Europa bei Ryder Cup GESTERN AM 23:01

"Im Golf ist es die beste Erfahrung, die man machen kann. Ich hoffe, dass alle Jungs und Mädchen, die hier zugeschaut haben, inspiriert wurden, hier irgendwann mal mitzuspielen, denn es gibt nichts Besseres, als Teil dieses Teams zu sein - besonders des europäischen Teams", sagt McIlroy mit Tränen in den Augen.

Abschließend lobt der Nordire seine Teamkollegen und zeigte sich "unglaublich stolz" auf jeden der Spieler, den Vize-Kapitän und den Kapitän.

Das könnte Dich auch interessieren: Europa verpasst Titelverteidigung beim Ryder Cup klar

Ryder Cup: Trainingsrunde stellt Team Europa auf heißen Fight ein

Ryder Cup Europa verpasst Titelverteidigung beim Ryder Cup klar VOR 4 STUNDEN