TPC Sawgrass: Golfplatz in Ponte Vedra Beachgilt als "einer der schwersten Plätze der Welt"

Der Tournament Players Club in Sawgrass ist ein Golfplatz in Florida. Er liegt in Ponte Vedra Beach nahe Jacksonville und wurde 1980 eröffnet. Der Platz bietet mit vielen Hindernissen eine wahre Herausforderung für jeden Golfspieler. Die Architekten Pete Dye und Alice Dye haben sich einiges einfallen lassen.

00:04:36, vor einer Stunde