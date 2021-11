Der internationale Handball-Verband (IHF) hat auf seiner Website die Regeln angepasst, wonach die Beachhandballerinnen nun anstatt des Bikinis auch mit kurzen Hosen spielen dürfen. Die Vorgabe, dass die Hosenbreite maximal zehn Zentimeter betragen darf, wurde gestrichen.

In eben solchen Hosen waren die Norwegerinnen bei der EM im bulgarischen Warna angetreten und mussten daraufhin im Anschluss 1500 Euro Strafe zahlen, da der europäische Handball-Verband EHF dies als "Fall unangemessener Bekleidung" einstufte.

Diese Strafe sorgte für heftige Proteste und Reaktionen nicht nur in der Sportwelt. So bot die US-Sängerin “Pink” bot den Norwegerinnen an, die Strafzahlung zu übernehmen.

Auch die Politik schaltete sich ein. Die Sportminister in Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und Island forderten eine Regeländerung.

Immer noch Unterschied zwischen Frauen und Männer

Diesem Druck gab der Handball-Weltverband nun nach. Jedoch könnten auch die neuen Regeln für Diskussionen sorgen. Denn laut Regelwerk müssen die Frauen nun in "kurzen, engen Hosen mit körpernaher Passweise" auflaufen. Bei der Kleidungsvorschrift für die Männer heißt es lediglich, dass die Hosen nicht "zu weit" sein dürfen.

Darüber hinaus dürfen die Beachhandballerinnen statt eines Bikini-Sportoberteils nun auch ein ärmelloses Tanktop tragen.

Die neuen Regeln gelten ab dem 1. Januar 2022.

