Publiziert 11/03/2021 Am 21:13 GMT | Update 11/03/2021 Am 23:00 GMT

Das dänische Team vom früheren Bundesliga-Coach Nikolaj Jacobsen rutschte in seiner Vierergruppe damit auf den zweiten Platz ab. Nordmazedonien, das erstmals in seiner Länderspielgeschichte ein Spiel gegen Dänemark gewann, steht mit drei Siegen aus drei Spielen an der Spitze.

Die jeweils ersten beiden Teams sowie die vier besten Dritten der insgesamt acht Qualifikationsgruppen sichern sich ihr Ticket für die EM-Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei.

