Die DHB-Auswahl setzte sich am Donnerstag 22:19 (13:10) gegen Rumänien durch und machte damit den ersten Schritt in Richtung Hauptrunde.

Kapitänin Kim Naidzinavicius sowie Emily Bölk und Julia Maidhof waren in Kolding mit je vier Treffern die besten Werferinnen für das von Co-Trainer Alexander Koke betreute Team. Bereits am Samstag wartet das zweite Spiel in Gruppe D gegen Mitfavorit Norwegen, der am Donnerstagabend Außenseiter Polen 35:22 (17:13) deklassierte.