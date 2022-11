Der Bundesliga-Zweite siegte am Mittwochabend beim Liga-Rivalen SC DHfK Leipzig aufgrund einer ganz starken zweiten Halbzeit 36:27 (16:15) und darf weiter auf den zweiten Titel in diesem Wettbewerb nach 2018 hoffen. In der Runde der letzten 16 (21./22. Dezember) müssen die Löwen bei MT Melsungen antreten.

Mit acht Treffern bei acht Würfen war Patrick Groetzki bester Werfer der Gäste. Für Leipzig war Viggo Kristjansson ebenfalls achtmal erfolgreich.

