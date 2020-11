Der Kieler Hendrik Pekeler war fünf Treffern vor der Düsseldorfer Geisterkulisse der beste Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die in ihrem ersten Spiel seit Ende Januar vor allem im Angriff große Defizite aufzeigte. Debütant Juri Knorr, der erste DHB-Spieler aus den 2000ern, deutete in der Mitte zeitweise sein Potenzial an.