Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) startet mit zwei Punkten in die zweite Turnierphase in Skopje.

Dort geht es am Freitag zunächst gegen Rumänien (0:4 Zähler), weitere Hauptrundengegner sind die Niederlande (2:2) am Sonntag und Olympiasieger Frankreich (4:0) am Mittwoch.

Montenegro (4:0) und Polen (0:4), gegen die Deutschland bereits in der Vorrunde gespielt hat, komplettieren die deutsche Hauptrundengruppe. Die ersten beiden Teams der Sechsergruppe ziehen ins Halbfinale ein.

