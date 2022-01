Der Kreisläufer der Rhein-Neckar Löwen kuriert derzeit eine Adduktorenverletzung aus und konnte an den ersten Trainingseinheiten mit der Mannschaft in Großwallstadt nicht teilnehmen. Wann Kohlbacher zum Team stoßen wird, ist offen.

"Er ist in Behandlung bei den Rhein-Neckar Löwen. Wir warten ab, wie sich die Regeneration bei ihm entwickelt", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Sonntag. Aktuell verzichtet Gislason auf eine Nachnominierung und arbeitet in der Vorbereitung auf das Turnier in der Slowakei und in Ungarn (13. bis 30. Januar) zunächst mit einem 18-köpfigen Kader.

"Die Mannschaft arbeitet super fokussiert auf dieses große Event EM hin", sagte Kromer: "Obwohl die Anreise schon am ersten Januar war, hat man nicht gemerkt, dass irgendjemand müde ist von der Silvesternacht oder sonst irgendwas. Es war von vornherein zu erkennen, dass alle sich auf die erste Einheit freuen." Alle angereisten Spieler würden einen "guten und spritzigen Eindruck" machen.

Höhepunkte der EM-Vorbereitung sind zwei Länderspiele gegen Serbien. Beide Partien werden im Free-TV zu sehen sein: Die ARD überträgt am 7. Januar ab 16 Uhr aus Mannheim, Sport1 am 9. Januar ab 19.05 Uhr aus Wetzlar.

Vorrundengegner des DHB-Teams in Bratislava werden Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar) sein. Alle Partien beginnen um 18 Uhr und werden von ARD (Belarus und Österreich) und ZDF (Polen) übertragen. Die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, die ebenfalls in der slowakischen Hauptstadt ausgetragen wird, und nehmen das untereinander erzielte Ergebnis mit.

