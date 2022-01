Am Donnerstag beginnt 15. Handball-Europameisterschaft in der Slowakei und in Ungarn.

Die Medaillenspiele gehen am 30. Januar in Budapest über die Bühne. Die deutsche Mannschaft steigt am Freitag (18:00 Uhr) gegen Belarus ins Geschehen ein.

In der ausgeglichen besetzten Vorrundengruppe D in Bratislava trifft die deutsche Mannschaft zudem auf Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar).

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Europameisterschaft.

Wie stehen die deutschen Chancen?

Das DHB-Team gleicht einer Wundertüte. Von Vorrunden-Aus bis Medaillenspiele: Alles scheint möglich. Neun Turnier-Debütanten sorgen - wie beim 35:34-Erfolg in der EM-Generalprobe gegen Olympiasieger Frankreich gesehen - für reichlich frischen Wind. Sie müssen sich aber erst noch beweisen, wenn es ums Ganze geht. Auf eine offizielle Zielsetzung verzichteten Verband und Bundestrainer Alfred Gislason diesmal. Seit dem sensationellen EM-Titel 2016 wartet der deutsche Handball auf einen Platz auf dem Treppchen.

Wer sind die Favoriten?

Weltmeister Dänemark, Olympiasieger Frankreich, Titelverteidiger Spanien, Vizeweltmeister Schweden und Vize-Europameister Kroatien werden als Titelanwärter gehandelt.

Wie ist der Modus?

Die Vorrunde wird in sechs Vierergruppen ausgetragen. Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, in der es dann zwei Sechsergruppen gibt. Die beiden bestplatzierten Teams der beiden Hauptrundengruppen erreichen das Halbfinale, die Drittplatzierten spielen den fünften Platz aus. Alle Finalspiele werden in Budapest ausgetragen.

Wie stark beeinflusst Corona das Turnier?

Corona war DAS Thema der vergangenen Tage. "Es ist schon beängstigend, wenn man die Zahl an Infektionen im europäischen Handball sieht", sagte DHB-Kapitän Johannes Golla in der "ARD". Während das deutsche Team bislang vom Virus verschont geblieben ist, bestimmten etliche Infektionen bei anderen Nationen die Schlagzeilen. Als zahlreiche Stars auszufallen drohten, verkürzte die Europäische Handballföderation (EHF) die verpflichtende Quarantäne positiv getesteter Spieler für die EM kurzerhand von 14 auf 5 Tage. Namhafte Profis wie die Kroaten Domagoj Duvnjak und Luka Cindric oder der Däne Jannick Green werden den Turnierstart zwar coronabedingt verpassen, dürfen sich aber für den weiteren Verlauf noch Hoffnungen machen.

Sind Zuschauer erlaubt?

Ja. Die Inzidenzen in den Ausrichterländern sind wie in ganz Europa zwar seit Wochen im dreistelligen Bereich und die Impfquoten liegen deutlich unter der in Deutschland (unter 50 in der Slowakei, knapp über 60 in Ungarn). Doch die slowakischen Behörden haben eine Hallenauslastung von maximal 25 Prozent genehmigt, das entspricht im deutschen Vor- und Hauptrundenspielort Bratislava 2500 Zuschauern. In Budapest, wo ab dem Halbfinale ausschließlich gespielt wird, und den anderen ungarischen Spielorten gibt es nach aktuellem Stand keinerlei Restriktionen.

Wie kann man die EM-Spiele aus der Heimat verfolgen?

Bereits das zweite deutsche Gruppenspiel gegen Österreich Sonntag um 18:00 Uhr könnte ihr live im Ticker bei Eurosport.de verfolgen.

18 Spiele ohne deutsche Beteiligung sind im Free-TV bei Eurosport zu sehen.

Die geplanten Live-Spiele der Gruppenphase bei Eurosport 1 im Free-TV auf einen Blick:

Donnerstag, 13. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Kroatien gegen Frankreich

Freitag, 14. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Portugal gegen Island

Samstag, 15. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Spanien gegen Schweden

Sonntag, 16. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Belarus gegen Polen (dt. Gruppe)

Montag, 17. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Frankreich gegen Serbien

Dienstag, 18. Januar 2022 | 20:30 Uhr | Belarus gegen Österreich (dt. Gruppe)

Die weiteren Übertragungen bei Eurosport werden fortlaufend nach Ende der Gruppenphase bekanntgegeben.

Was noch zu sagen wäre?

"Wer die wenigsten Coronafälle hat, wird Europameister." (Top-Funktionär Bob Hanning im "kicker"-Interview)

