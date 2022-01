Superstar Nikola Karabatic erzielte lediglich ein Tor bei sechs Versuchen.

Die Leistung des dreimaligen Welthandballers stand damit exemplarisch für die schwache Chancenverwertung des Rekordweltmeisters, der mit 4:2 Punkten gleichauf mit Island liegt und wegen des verlorenen Direktvergleichs mit einem Mal unter erheblichem Druck steht: Nur die besten zwei Mannschaften erreichen die Vorschlussrunde, Frankreich spielt noch gegen Montenegro und Weltmeister Dänemark.

Die Dänen sind bereits auf dem besten Weg ins Halbfinale. Das Team um Rückraumstar Mikkel Hansen (acht Tore) besiegte am Samstagabend Vize-Europameister Kroatien mit 27:25 (12:11) und thront mit 6:0 Punkten in Hauptrundengruppe 1 an der Tabellenspitze.

Zuvor hatten die Niederländer durch das 34:30 (18:16) gegen Montenegro ihre ersten Punkte in der Hauptrunde geholt. Beide Teams haben mit 2:4 Zählern nur geringe Chancen, noch das Halbfinale zu erreichen. Kroatien ist Letzter mit 0:6 Punkten.

(SID)

