So ist nun fix, dass die beiden Halbfinals am kommenden Freitag (18.00 und 20.30 Uhr) sowie das Endspiel am Sonntag (18.00 Uhr) live bei Eurosport im Free-TV übertragen werden. Die Partien in Budapest werden von Uwe Semrau und Pascal Hens kommentiert.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) hat nach dem 21:25 gegen Schweden keine Chance mehr auf die Teilnahme an den Medaillenspielen in der ungarischen Hauptstadt. Auch das Spiel um Platz fünf ist für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bereits vor dem abschließenden Hauptrundenspiel gegen Russland am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) nicht mehr zu erreichen.

